Akyazı Stadı’nda skandal ortaya çıktı

Trabzon'un yerel haber sitesi Haber61, Trabzonspor’un yeni stadı Akyazı hakkındaki gerçekleri gün yüzüne çıkardı.

Basında Akyazı Stadı ile ilgili çıkan stadın bazı bölümlerinin su aldığı yönündeki iddialar araştırılınca ortaya çıkan skandalların ardı arkası kesilmedi.

Öte yandan Trabzonspor resmi olarak stadın isim hakkının şu an satılması durumunda gelen tüm para ise devletin olacak.

İşte Akyazı gerçekleri;

STADI NEDEN SU BASTI?

– Stadın bazı bölümleri ve soyunma odalarının su bastığı iddiaları gerçek ancak soyunma odalarının üst kata taşınacağı iddiaları ise gerçeği yansıtmıyor. Yaşanan bu sorun hidrolikle ilgili bir arızadan kaynaklanmakta. Stadın Trabzonspor'a devredilmemesi nedeniyle şuanlık bu soruna bordo mavililer bir çözüm bulamıyor. Gece yarısı yaşanan bir sistem arızası durumunda sistemin başında bir elemanın bulunmaması nedeniyle yaşanan kısa süreli bir elektrik kesintisi dahi sistemin bozulmasına yeterli oluyor. Jeneratörler ise yapılan maliyet hesabı sonrasında aşırı maliyet ortaya çıkması nedeniyle devreye sokulmuyor.

AYDA 150 BİN TL FATURA

-Akyazı Stadı'nın elektrik sistemi geçici olarak kabul edildi. Elektrik sistemi 6 trafoyla çalışıyor. Bu durum büyük bir mali yükü beraberinde getiriyor. Yalnızca stada elektrik verildiğinde değil, trafoya elektrik gelmesi bile maliyet oluşmasında yeterli oluyor. Sistemin 6 trafoyla yönetilmesi ayda 150 bin TL elektrik faturasının gelmesine neden oluyor. Trabzonspor yetkilileri aynı sistemi iki trafoyla da maç günü çalıştırabileceklerini dile getiriyor ancak tam devir işleminin gerçekleşmemesi sebebiyle TOKİ ve Spor Bakanlığı bordo mavililerin müdahil olmasını engelliyor. Öte yandan eskiden maçların oynandığı Avni Aker Stadı'nda da maç günleri iki trafo çalıştığı maç günü haricinde bir trafonun kapatılarak maliyet yükü en aza indiriliyordu.

STADA 6-7 MİLYON TL DAHA LAZIM

-Akyazı Stadı UEFA standartlarına henüz tam olarak hazır değil. UEFA kriterlerinin tam anlamıyla yerine getirilebilmesi için 6-7 Milyon TL para gerekiyor. Bu paranın büyük bir kısmı maçların oynanması ile alakalı değil. Bu ödenek stadın güvenlik tedbirleriyle ilgili olarak UEFA'nın istediği kriterlerle ilgili. UEFA örneğin; stadın çevresinde Avni Aker'de olduğu gibi sabit polis bariyerleri olmasını ve spor kompleksinin tamamını kapsayacak bir bariyerleme sistemi yapılması gerektiğini bildirdi. Yine bu kriterlerden birinin gereği olarak Trabzonspor stat içerisinde yeni tahliye merdivenleri yapımına başladı. Üst Protokol tarafından alt girişin olduğu bölüme demir merdivenler yapılıyor.

İSİM HAKKI 100 MİLYON TL'YE BİLE SATILAMAZ!

-Trabzonspor taraftarlarının en çok merak ettiği konu olan stadın isim hakkının satışında ise büyük bir engel bulunuyor. Sponsor ve isim hakkından gelecek olan resmi ücretin alınmasındaki engel Spor Kompleksinin Hazine arazisi olması… Tapusu olmayan ve Hazine'ye ait olan arazi Spor Bakanlığı'na devredilse de kullanım hakkı hala Hazine'ye ait. Kompleksin 3. Kişilere yani Trabzonspor'a devredilmesi halinde ise protokolde yazılı olan ücret tamamiyle Hazine'ye devredilecek. Örneğin Trabzonspor bugün 100 Milyon TL'ye stadın isim hakkını satıp bu işlemi resmiyete döktüğü takdirde ücretin tamamı Hazine'ye devredilmek zorunda. Bu nedenle resmi olarak sponsor ve isim hakkı satışının yapılabilmesi için Trabzonspor'un Spor Kompleksi'ni tamamen devralması gerekiyor.