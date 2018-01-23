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  4. 23 Ocak 2018 12:22

Albayrak'tan maç sonrası bomba sözler !

Galatasaray'da yönetime geri dönen Abdurrahim Albayrak, 3-1 kazanılan Kayserispor maçının ardından çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Albayrak'tan maç sonrası bomba sözler !
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Galatasaray’da Mustafa Cengiz’in başkanlığa seçilmesiyle birlikte geri dönen Abdurrahim Albayrak, Kayserispor’u 3-1 mağlup ettikleri mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Zorlu bir deplasmandan çıktıklarını belirten Albayrak, transfer için de konuşurken, “Bu maçtan çok korkuyordum. 13 puan gibi 3 puan aldık. Fatih Terim hocama teşekkür ediyorum, ihtiyacımız olan bir galibiyetti. Hoca ile transfer konuşmadık. Mazbata alındıktan sonra hoca ile oturup konuşacağız ve elimizden gelen neyse yapacağız.” ifadelerini kullandı.

“GALATASARAY’DA KİMSENİN PARASI KALMAZ”

Oyunculara acil 5 milyon euroluk ödeme yapılacağı yönündeki haberlere tepki gösteren idareci, “Ödeme bir önceki yönetimin dönemine ait olmasına rağmen mazbata almamış yönetim hakkında haber yapan, yaptıranlara üzülüyorum. Galatasaray’da kimsenin parası kalmaz, bunu herkes iyi bilmeli.” diye konuştu.

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