Alex de Souza’dan ‘Yeniden Fenerbahçe’ mesajı

Fenerbahçe’nin efsane futbolcusu Alex de Souza, çektiği video ile sarı lacivertli ekibin “Yeniden Fenerbahçe” kampanyasına destek verdi.

Brezilyalı yıldızın yayınladığı video, Fenerbahçe’nin resmi hesaplarından yayınlandı.

İşte Alex de Souza’nın destek mesajı;

Merhaba benim Türkiye’deki dostlarım ve elbette Fenerbahçeli dostlarım. Sizlere yeniden mesaj gönderebilmek gurur verici. Öncelikle hepinize sarılıyorum. bu fırsatla başkanımız Ali Koç’u da hem tebrik ediyor hem de başkan olacağı süre boyunca mükemmel işler yapacağına inanıyorum. Umarım Fenerbahçe yeniden eski başarılı günlere dönecek. Orada yaşadığım günler harika ve unutulmaz hatıralarla douydu. Uzakta olsam da aslında beraber olduğumuzu ve hep destek olduğumu bilmenizi isterim. Bu cümleye bayıldım; “Yeniden Fenerbahçe”