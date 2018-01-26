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  4. 26 Ocak 2018 12:26

Alexis Sanchez için şoke eden iddia

Arsenal'dan Manchester United'a transfer olarak gündemi sallayan Alexis Sanchez ile ilgili şok bir iddia ortaya atıldı.

Alexis Sanchez için şoke eden iddia
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İspanyol basınında yer alan haberlere göre Şilili futbolcu, Topçular'dan Kırmızı Şeytanlar'a transferi esnasında UEFA yetkilileri tarafından uygulanan doping testinde yer alamadı.

UEFA'nın "Whereabouts" adını verdiği kurallara göre Arsenal oyuncularına doping testi yapılırken United'a gideceği için antrenmanda olmayan ve dolayısıyla teste katılamayan Sanchez'in cezayla karşılaşabileceği konuşuluyor.

UEFA kurallarına göre herhangi bir takıma uygulanacak doping testi sırasında söz konusu takımın o an için kadrosunda bulunan tüm oyuncuların teste katılmaları gerekiyor.

Fanatik

doping testi , arsenal , Alexis Sanchez , Manchester United
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