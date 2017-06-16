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  4. 16 Haziran 2017 19:08

Alex’ten Aykut Kocaman mesajı

Aykut Kocaman'un Fenerbahçe'yle yeniden anlaşmasının ardından Alex de Souza, sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.

Alex’ten Aykut Kocaman mesajı
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Alex de Souza, Fenerbahçe’den ayrılmasına neden olan Aykut Kocaman ile ilgili olarak açıklamada bulundu.

Alex de Souza'nın Instagram hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“Bana Aykut Kocaman'ın takımın başına dönmesiyle ilgili çok sayıda soru geliyor. Benimle ilişkisi kötüydü ama bu artık geçmişte kaldı. Tarih oldu. 2012'de ayrıldığımda kulüp bir oyuncu kaybetti ama bir taraftar kazandı demiştim. Şu anda da aynı yerdeyim. Kulübe ve bütün içindekilere bol şans dilim. O'na kulübü yeni zaferlere taşımada bol şans ve başarı diliyorum. Ben her zaman kulübümün başarısını ve gelişmesini istiyorum. Kim çalışırsa çalışsın. Fenerbahce'ye her zaman bol şanslar ve başarılar”

Fenerbahçe Aykut Kocaman’ı resmen açıkladıFenerbahçe Aykut Kocaman’ı resmen açıkladı

 

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