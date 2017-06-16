Alex’ten Aykut Kocaman mesajı

Alex de Souza, Fenerbahçe’den ayrılmasına neden olan Aykut Kocaman ile ilgili olarak açıklamada bulundu.

Alex de Souza'nın Instagram hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“Bana Aykut Kocaman'ın takımın başına dönmesiyle ilgili çok sayıda soru geliyor. Benimle ilişkisi kötüydü ama bu artık geçmişte kaldı. Tarih oldu. 2012'de ayrıldığımda kulüp bir oyuncu kaybetti ama bir taraftar kazandı demiştim. Şu anda da aynı yerdeyim. Kulübe ve bütün içindekilere bol şans dilim. O'na kulübü yeni zaferlere taşımada bol şans ve başarı diliyorum. Ben her zaman kulübümün başarısını ve gelişmesini istiyorum. Kim çalışırsa çalışsın. Fenerbahce'ye her zaman bol şanslar ve başarılar”

Fenerbahçe Aykut Kocaman’ı resmen açıkladı