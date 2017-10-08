Alex'ten Fenerbahçelileri çıldırtan sözler

Fenerbahçe’nin unutulmaz futbolcusu Alex de Souza, Beşiktaş’ın yükselişini övdü.

Başkan Fikret Orman ve yönetici Metin Albayrak'la Brezilya seferi sırasında buluşan Alex, “Beşiktaş, son 2 yıldır gösterdiği performansla adından çok söz ettirdi. Artık sizi dünya tanıyor. Şenol Hoca'nın takımın başında oluşu da fark yaratıyor” dedi.

Fenerbahçe’nin efsaneleri arasında yer almasına rağmen taraflı tarafsız herkesin oyunculuğu ve kişiliğiyle takdir ettiği Alex de Souza, Beşiktaş'ın çok doğru yolda olduğunu söyledi.

Türkiye'den ayrıldıktan sonra gönlü ülkemizde kalan ve her fırsatta soluğu İstanbul'da alan Alex de Souza, daha önce Beşiktaş'ın kulüp binasında buluştuğu başkan Fikret Orman'a Brezilya seferinde de kısa süre eşlik etti.

Yönetici Metin Albayrak ile 10 gün Brezilya'da kalan başkan Orman'ın, Alex ile görüştüğü ve bu buluşmanın oldukça sıcak bir atmosferde geçtiği öğrenildi.

EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Beşiktaş ekibini en iyi şekilde ağırlayan Alex de Souza, Brezilya'da yetenek avına çıkan Orman ile Albayrak'a tanıdığı isimlerden bahsetti.

Unutulmaz 10 numara, konu Türkiye Ligi'ne gelince, Kartal ve Şenol Güneş hakkında övgü dolu sözler sarf etti.

”GÜNEŞ HALDEN ANLIYOR”

Kartal'ı yere göğe sığdıramayan Alex de Souza'nın, “Beşiktaş özellikle son 2 yıldır Avrupa'da gösterdiği performansla adından çok söz ettirdi. Artık sizi tüm dünya tanıyor. Beşiktaş çok dikkat edilmesi gereken rakip olarak gösteriliyor.” dedi.

Sözlerine bu şekilde devam eden Alex, ”Bu, Türk futbolu adına önemli bir gelişme. Son 2 sezon şampiyon olmak da büyük başarı. Şenol hoca hakikaten farklı bir teknik adam. Oyuncunun ruh halinden anlayan, nasıl verim alacağını bilen bir yapısı var. Onun da takımın başında oluşu fark yaratıyor” dediği öğrenildi.

Bu sözler Fikret Orman ile Metin Albayrak'ı oldukça memnun etti. İkili misafirperverliği ve yardımları nedeniyle Alex'e özel olarak teşekkür etti.

Alex de Souza, 16 Nisan 2015'te Coritiba Başkan Yardımcısı Andre Macias ile birlikte Beşiktaş Kulübü'nde başkan Fikret Orman ve yöneticilerle bir araya gelmişti.

Bu ziyaretin ardından Brezilya kulübü ile Beşiktaş arasında bir köprü oluştu.