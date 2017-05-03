Alex'ten Fenerbahçe'ye yıldönümü mesajı

Alex de souza Fenerbahçe'yi unutmadı! sarı-lacivertlilerin efsaneleşen kaptanı Alex de Souza, Fenerbahçe Kulübü'nün kuruluş yıldönümünü kutladı.

"Efsane 110 yaşında"

Uzun yıllar Fenerbahçe forması giyen ve kaptanlık yapan Brezilyalı eski futbolcu Alex de Souza, sarı-lacivertli kulübün 110. kuruluş yıldönümünü unutmadı. Sosyal medya hesabından "Efsane 110 yaşında" yazılı bir görsel paylaşan sarı-lacivertli takımın efsane kaptanı, "Bir şarkısın sen, ömür boyu sürecek... Çok yaşa Fenerbahçe" ifadelerine yer verdi.