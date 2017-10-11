Serdar Aziz'den şok 'sakatlık' açıklaması
Mesut Özil Beşiktaş'a doğru !
TFF’den istifa açıklaması
Bakanlık devreye girdi ! 2 ABD'liye vize !
Bakanlık devreye girdi ! 2 ABD'liye vize !
Igor Tudor Porto'nun yıldızını istiyor
Igor Tudor Porto'nun yıldızını istiyor
Barcelona’nın eski yıldızı horoz dövüşünden gözaltında !
Barcelona’nın eski yıldızı horoz dövüşünden gözaltında !
Beşiktaş'da Vida geliyor, o isim ayrılıyor
Beşiktaş'da Vida geliyor, o isim ayrılıyor
Brezilya Şili'ye acımadı ! Net skor...
Brezilya Şili'ye acımadı ! Net skor...
Suriye'nin rüyası son dakikada bitti
Suriye'nin rüyası son dakikada bitti
İşte Trabzonspor'un yeni yıldızı !
İşte Trabzonspor'un yeni yıldızı !
Tolga Zengin'den anlamlı ziyaret
Tolga Zengin'den anlamlı ziyaret
  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Spor Medyası
  4. 11 Ekim 2017 12:22

Ali Ağaoğlu'ndan millilere jest

İşadamı Ali Ağaoğlu, Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Takım oyuncularına birer daire vereceğini açıkladı.

Ali Ağaoğlu'ndan millilere jest
A+ A-

İşadamı Ali Ağaoğlu, Ampute Milli Takımı'na kameralar önünde telefonla sürpriz yaptı

Ağaoğlu, EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda mutlu sona ulaşan Ampute Futbol Milli Takımı oyuncularına birer daire hediye ettiğini açıkladı. Ağaoğlu, Ampute Milli Takımı'na kameralar önünde telefonla müjdeyi verdi.

Konuyla ilgili basın toplantısı düzenleyen Ağaoğlu, Çekmeköy'deki yeni projeden birer tane daire vereceğini söyledi. Ağaoğlu toplantıda yaptığı açıklamada, "Elleri ve ayakları yoksa, aslan gibi yürekleri var" dedi.

DHA

daire , ali ağaoğlu , Ampute Futbol Milli Takımı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM