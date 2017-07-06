Ali Ay Beşiktaş'ın transferini ağzından kaçırdı

Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, takımın yeni teknik direktör Paul le Guen yönetiminde iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğine dikkat çekerken, yeni transferlerden Titi ve Belçika'nın Gent Takımından alınan ikinci stoper Ekongo'nun yarın Bursa'da olacaklarını ve cumartesi günü imza töreni yapabileceklerini söyledi.



Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, Takımımız yeni sezon hazırlıklarını Özlüce'de sürdürüyor. Avusturya'da yapılacak kampa kadar teknik direktörümüz Le Guen kadroyu 23 oyuncu, 3 kaleci olmak üzere 26 kişide tutmak istiyor. Sanıyorum pazartesi günü kesin karar verilir. Gönderilecek oyuncuları ise kardeş takımımız Ankaragücü, İnegölspor, pilot Takımımız Yeşil Bursa'ya veririz dedi.

Başkan Ali Ay, Paul le Guen'in genç oyunculara önem verdiğini belirterek, Furkan Soyalp, genç Pascal'ı çok beğeniyor. Taiwo gelse iyi olurdu. Le Guen, alt yapıdaki bir başka Nijeryalı Cofi'yi de görmek için antrenmana davet etti. Sanıyorum 3-4 genç oyuncu da Avusturya'ya gidecek dedi.



TİTİ VE EKONGO GELİYOR

Bursaspor Kulübü Başkanı menejerlerin aracı olması nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını belirterek, Titi ile direk bağlantı kurduk. O benim menajerim bu dedi. Onu aradık ve bir günde bu transfer gerçekleşti. Aynısı Ekongo'da da oldu. Bu iyi oyuncu Cuma bugünü (yarın) Bursa'ya gelecek. Sanıyorum cumartesi günü için bu iki oyuncu için imza töreni düzenleniriz derken, Gyan defterini niçin kapattıklarını şöyle anlattı



Biz Gyan'a 1 milyon 600 Euroluk teklif yaptık. Bu oyuncunun birden fazla menajeri ortaya çıktı. Federasyon Başkanını tanıyorum. Konuştuğumuzda 1 milyon 200 bin Euroya işi bitireceğini söyledi. İkilem yaşanması nedeniyle bende bu transferden vaz geçtim. Kayserispor'a da 1.500.000 Euro ve artı 500 bin Euro bonusa gittiğini öğrendim. Hayırlı olsun.

YUSUF ERDOĞAN BEŞİKTAŞ'A BAĞLI

Orta alan için düşündüğümüz Yusuf Erdoğan için Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta ile dün bir görüşme daha yaptım. Beşiktaş'a söz vermişler. Beşiktaş'ın olmaması halinde bize gelebilir.



N'DİAYE'E İLE GÖRÜŞÜYORUZ

Eski oyuncumuz N'Diaye ile görüşmelerimiz sürüyor. Arcak Villareal'in oyuncusu. Onun durumu sanıyorum pazartesi günü netleşir. Teknik Direktör Paul Le Guen ile görüşme yaptık. Rusya'da oynayan Alex Song ve Gyan'ı düşünmediğini söyledi. Geçmişleri önemli değil, gelecekte bize ne katkı verecekleri önemli deyince bu defteri kapattık.



ÖNCELİĞİMİZ DEFANS

Biliyorsunuz biz geçtiğimiz yıl büyük sıkıntı yaşadık. Bu sezon yaşamak istemiyoruz. Hata yapmamak için çaba harcıyoruz. Paul le Guen öncelikle savunmanın yapılandırılmasını istedi. Stoperler tamam. Barış'ı aldık bir sagğbek daha alacağız. Bastia'daki oyuncu olabilir. Burası için 2-3 alternatif var.



VASTE YÜKSEK UÇTU

Kanat oyuncusu olarak Akhisar Belediyespor'da oynayan Vaste ile temasa geçti. Burada 400 bin Euro'ya oynayan Vaste bizden tam 1 milyon 500 bin Euro talep edince bu oyuncudan hemen vazgeçtik. Kanat oyuncusu için Trabzonspor'da oynayan Fransa Larient takımından Ganalı Waris Majeed ile ilgileniyoruz. Menajeri ile görüşmemiz olacak. Kiralık ta olabilir, satında alabiliriz.



FERNANDEZ JORQUERA'YA BAĞLI

Orta alana 8 ve 10 nolu pozisyonlarda oynayan Arjantinli Fernandez ile hem kulübü hem kendisiyle el sıkıştık. Ancak bu oyuncunun durumu gitmek isteyen Şilili oyuncu Jorquera'nın durumuna bağlı.



6 SANTRFOR VAR

Taraftarlarımız forvet için oyuncu isteyebilir. Ancak şuan elimizde 6 sanrtfor var. Giden olursa elbette buraya da oyuncu almak düşüncesindeyiz. Şu an beklemedeyiz.



BATALLA 1 HAFTA EK İZİN İSTEDİ

Kaptan Pablo Martin Batalla ülkesi uzak olması nedeniyle 1 hafta ekstra izin talep etti, biz de verdik. Pazar günü uçağa binecek. Pazartesi Bursa'da olacak. Salı günü ise takımla çalışmalara çıkacak. Bu arada ek kaynak yaratmak için BTSO Başkanı İbrahim Burkay ile toplantı yaptık. Kombineler için yardımcı olma sözü verdi. Bu yıl 35 bin kombine hedefliyoruz.