Ali Ay'dan Le Guen açıklaması

Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, Fransız teknik direktör Paul Le Guen'in Bursa'dan ayrılma gibi bir düşüncesinin olmadığını söyledi.

Ay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tudor ile yollarını ayıran Galatasaray'ın teknik direktör Le Guen ile ilgilendiği yönünde çıkan haberler karşısında kendisinin sadece gülmekle yetindiğini ifade etti.

Bu tür dedikoduların ne için ve ne amaçla çıkarıldığını anlamakta güçlük çektiğini ifade eden Ay, "Herkes kendi kendine gelin-güvey oluyor. Öncelikle Le Guen şu an Bursaspor'un sözleşmeli teknik direktörüdür. Hocamızla sezon başında 2 yıllık sözleşme imzaladık. Daha da 1,5 yıllık sözleşmemiz mevcut." diye konuştu.

Ay, sözleşmesi süren bir teknik adamla ilgili başka takıma gideceği yönündeki söylentilerin hiç hoş olmadığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Le Guen Bursa'dan ve Bursaspor'dan memnun. Biz de hocamızdan memnunuz. Kimse dedikodulara itibar etmesin. Altını çizerek söylüyorum ki; Le Guen'in Bursa'dan ayrılma gibi bir düşüncesi de bulunmuyor. Biz hocamızla sezon başında bir planlama yaptık ve o planlama çerçevesinde yolumuza devam ediyoruz. Daha yapacak çok işimiz var. Biz geleceğin takımını kurmak için çalışırken bu tür söylentiler bizi yolumuzdan edemez. Burası Bursa ve burada bu tür söylentiler hiç hoş karşılanmaz."

Başkan Ay, ara transfer dönemi için de çalışmaları sürdürdüklerini vurgulayarak, takıma katkı yapacak oyuncuları kadrolarına dahil etmek istediklerini sözlerine ekledi.

Galatasaray'a Le Guen'den kötü haber