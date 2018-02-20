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  4. 20 Şubat 2018 14:03

Ali Koç bombayı patlatıyor ! Barcelona sistemi...

Fenerbahçe başkan adayı Ali Koç, seçimi kazanması halinde Barcelona'nın dünyaca ünlü alt yapı sistemini Türkiye'ye getirecek.

Ali Koç bombayı patlatıyor ! Barcelona sistemi...
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Fenerbahçe Spor Kulübü 2018 Mayıs ayında olağan seçimli kongreye gidecek. Sarı lacivertli camia yapılacak kongre ile yeni başkanını seçecek…

Koç, Mayıs ayında seçilmesi halinde sarı lacivertli ekip adına devrim niteliğinde bir projeyi hayata geçirmenin startını verecek.

BARCELONA YÖNETİMİ İLE TEMAS HALİNDE

Fenerbahçe’de Ali Koç başkan seçilmesi halinde Barcelona’nın ünlü alt yapı sistemi La Masia’yı Fenerbahçe’ye getirecek.

Xavi, İniesta, Lionel Messi, Puyol gibi devlerin yetiştiği sistemi Fenerbahçe alt yapısına aşılamayı hedefleyen Ali Koç bu doğrultuda Beko firması sayesinde sponsorluk anlaşması kapsamında yakın ilişkiler kurduğu Barcelona yönetimi ile temas haline girdi. 

İlk etapta yabancı oyuncu ve yabancı genç oyuncuların transferini düşünen Ali Koç, zaman içerisinde bu sistemi Fenerbahçe altyapısına aşılamayı hedefliyor.

FutbolArena

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