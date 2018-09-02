Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in dördüncü haftasında Kayserispor’u ağırladı. Sarı-lacivertlilerin bu maç öncesinde özel bir misafiri vardı. 11 Ağustos tarihinde yaptığı paylaşımla gündeme oturan taraftar, Fenerbahçe yönetimi tarafından ağırlandı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Poşetten forma olmaz’ dediler ama ben yaptım. Fenerbahçe’ye başarılar” ifadelerini kullanan taraftar, Fenerbahçe tarafından Kayserispor maçına davet edilmişti. Karşılaşma öncesinde Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleriyle buluşan taraftara forma hediye edilirken Ali Koç, poşetten formayı odasına astı.