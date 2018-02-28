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  4. 28 Şubat 2018 15:44

Ali Koç'tan 100 milyon dolarlık dev proje !

Fenerbahçe eski başkanlarından Ali Şen, Ali Koç'un başkan olması halinde 100 milyon Dolar'ı Fenerbahçe'ye bağışlayacağını açıkladı.

Ali Koç'tan 100 milyon dolarlık dev proje !
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Fenerbahçe'de haziran ayında yapılacak seçim rüzgarının şiddeti iyice artmaya başladı... Son düzlüğe girilen yarışta nefesler tutulurken 'Yeni başkan Ali Koç olacak mı?' ve 'Aziz Yıldırım yeniden seçilir mi?' soruları da sık sorulanlar arasında... İki başkan adayı da projelerini sıralarken, seçim gündemine dair bir açıklama da F.Bahçe eski başkanı Ali Şen'den geldi...

Gazeteci Besim Güçtenkorkmaz'e konuşan Şen, tüm desteğini Fenerbahçe başkan adayı Ali Koç’a verdiğini söyledi.

İşte Ali Şen'in Fenerbahçe ve Ali Koç sözleri...

Ali Koç’un, Barcelona kulübüne sponsor anlaşması için 70 milyon dolar verdiğini hatırlatan Ali Şen, “Ali Koç başkan olursa, bunun çok daha fazlasını Fenerbahçe’ye karşılıksız bağışlayacak. Ayrıca Koç grubunun da bağışı olacak. Toplam bağış 100 milyon doları (380 milyon TL) geçecek” ifadelerini kullandı.

Şen ek olarak, “Ali Koç’a söyledim. Fenerbahçe her zaman şampiyon olamayabilir. Ligi ikinci sırada da bitirebilir. Ancak, Galatasaray 3. sırada olursa, bu sıralama Fenerbahçeliler tarafından kabul edilebilir dedim” şeklinde konuştu.

Viral Spor

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