Ali Koç'tan Bomba Terrano açıklaması !

Fenerbahçe Kulübünün 2-3 Haziran’da yapılacak olağan genel kurulunda başkan adayı olan Ali Koç, 1907 Fenerbahçe Derneğinde üyelerle buluştu. Dernek binasında gerçekleştirilen organizasyona Ali Koç’un yanı sıra sarı-lacivertli kulübün eski başkanlarından Tahsin Kaya ve Ali Şen ile dernek üyeleri katıldı.

Üyelere hitap eden Ali Koç, seçilmesi durumunda yapacakları, sarı-lacivertli kulübün ekonomik ve sportif durumu, kendisine yöneltilen eleştiriler ve mevcut başkan Aziz Yıldırım’ın açıklamalarıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Fenerbahçe’nin geride kalan sezonun başında yaptığı Hollandalı Vincent Janssen ile Brezilyalı Giuliano Victor de Paulo transferlerini değerlendiren Koç, şöyle konuştu:

“Vardar’a elendikten sonra iki transfer yaptık. Biri 7 milyon avro civarında bonservisi vardı. Kiralayacağımız oyuncuyu (Giuliano) Trabzonspor alıyor diye haber çıkardılar. Kiralayacağımıza satın aldık. Maaşının 2 milyon avronun üstünde olduğunu tahmin ediyorum. Bir de Janssen diye bir oyuncu kiraladık. Başkanımız 2,2 milyon avro verdiğini söyledi. Kiralama bedeli de 5 milyon avro. 7,2 milyon avroya 10 aylık futbolcu kiraladık. 9 milyon avroyu da ekleyin, Vardar’a elendikten sonra 16 milyon avroluk transfer yaptık. Bunları yapacaksak neden Vardar maçını bekliyoruz. Çünkü panik transferi, insanları sakinleştirmek için yapıldı. Biz de bunun tam tersini vadediyoruz. Çok daha rasyonel, tutarlı, belli planlar çerçevesinde yapılacak yatırımları diyoruz.”

TERRANEO İDDİASI

Ali Koç, sarı-lacivertli kulüpte 2015-2016 sezonunda sportif direktörlük yapan İtalyan Giuliano Terraneo’nun hala 78 bin avro aylık maaş aldığını iddia etti. Fenerbahçe’nin mali yapısıyla ilgili eleştirilerini yineleyen Koç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Adam bize oyuncu satmak için geldi, kendini kulüpte sportif direktör olarak buldu. O bile neye uğradığını şaşırdı. Birkaç ay önce West Bromwich Albion ile imzalamış. Yapılan hatalı transferler o, Emre Belözoğlu’nu yakışıksız bir şekilde yollayan o. Tamam da neden bu adama ayda 78 bin avro maaş veriyorsunuz? Bu adamı yolladık, attık. Kötü bir adam. Bize yaramadı. Bu adam hala 78 bin avro Fenerbahçe’den maaş alıyor. Herhalde bir bildiği var ki alıyor. Yoksa neden veresin ki… Bunları artık sürdüremeyiz. Fenerbahçe Kulübü bu şekilde yönetilemez.”

ZIDANE AÇIKLAMASI

Ali Koç, taraftarın kendisinden Real Madrid ile yollarını ayıran Fransız teknik adam Zinedine Zidane’ı istediğini söyledi. Seçim kampanyası döneminde transfer konusunda kendisine çok az soru geldiğini anlatan Koç, “Neredeyse kimse bana kimi transfer edeceğimizi sormuyor. İnsanlar yapmak istediklerimizi anlıyor. ‘Kimi alacaksın, hangi hoca gelecek?’ diye tek tük sorular geliyor. Bazen gençler ‘Ağabey Messi mi gelecek?’ diyor. Bugün Konya’dan bir öğrenci aradı. ‘Ağabey biliyor musun Zidane ayrılıyormuş. O mu gelecek?’ dedi. ‘Sen işine dön’ dedim. Keşke öyle bir imkanımız olsa da onu getirsek.” ifadelerini kullandı.

Başkan adaylığı sürecinde kendisi adına yaptırılan pankart ve afişlere, sosyal medyada yayımlanan video kliplere teşekkür eden Koç, “Yapılanlar karşısında çok duygulanıyorum. Papağanına bile ‘Ali Koç başkan olacak’ dedirtiyorlar. Bunları parayla satın alamazsınız. Bunlar PR ajansı, reklam ajansı veya iletişim şirketiyle olmaz. Kazanıp kazanmamak beni korkutmuyor. Ben kazansam da kaybetsem de kazanacağım. Esas onlar kazanırsa kaybedecek.” şeklinde görüş belirtti.