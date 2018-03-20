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  4. 20 Mart 2018 17:31

Ali Koç'un Ersun Yanal cevabı salonda alkış topladı

Ali Koç, "Ersun Yanal'ı istiyoruz" diyen bir kongre üyesine, "Benim hayal ettiğim Fenerbahçe’yi daha anlamamışsınız" şeklinde cevap verdi.

Ali Koç'un Ersun Yanal cevabı salonda alkış topladı
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Fenerbahçe başkan adayı olan Ali Koç, genel kurul üyeleriyle bir araya geldi.

HAYALİMDEKİ F.BAHÇE BAŞKA

Bir kongre üyesi, "Ersun Yanal'ı istiyoruz" demesi üzerine Ali Koç, "Benim hayal ettiğim Fenerbahçe’yi daha anlamamışsınız" cevabını verdi.

Koç'un Yanal'la ilgili yaptığı yorum, salonda büyük alkış topladı.

Koç ayrıca, ''Şeffaf, hesap veren, güçlü mali yapıyla ayakları yere basan Fenerbahçe, 1907'den beri taşıdığı ilke ve değerleri gelecek nesillere taşıyan bir Fenerbahçe, marka değerini yükselten, halkı temsil eden bir Fenerbahçe, her şeyden önemlisi eleştiriye açık, demokrasinin tüm değerlerini yerine getiren, karşıt görüşlere saygı duyan, dünyası Fenerbahçeli olanların bir ve bütün olduğu bir Fenerbahçe hayal ediyoruz" şeklinde konuştu.

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