Ali Şen'den Ümit Özat iddiası !

Fenerbahçe kulübü eski başkanlarından Ali Şen, Fenerbahçe ile ilgili özel açıklamalarda bulundu. Şen, Aziz Yıldırım'ın hakem eleştirilerini kabul etmediğini söylerken "Ali Koç başkan Fenerbahçe şampiyon" tezahüratı için de ne düşündüğünü dile getirdi.

'Ümit Özat Fenerbahçe'yi çalıştırabilir'

"Gençlerbirliği karşısında ilk devre farklı, ikinci devre farklıydı ama olmadı. Gençlerbirliği'nde iyi bir isim olan Ümit Özat var o da belki ileride Fenerbahçe'yi çalıştırır."

'Fenerbahçe'nin puan kaybına tahammülü yok'

"Fenerbahçe'nin puan kaybına tahammülü yok ama bütün rakipleri puan kaybedince büyük bir sorun olmadı ama Başakşehir maçının kazanılması gerekiyor."

'Emre'yi tanımayanlar bu lafları ediyorlar'

"Emre Belözoğlu, Fenerbahçe karşısında bilerek kırmızı kart gördü diyenler onu tanımıyorlar, hiç bir kişilikli futbolcu böyle bir şey yapmaz. Emre'yi tanımayanlar bu lafları ediyorlar ama Emre bir çok maçta Fenerbahçe'ye karşı iyi oynamıştır."

'Hangi teknolojiyi getirirseniz getirin hakemler konuşulur'

"Futbol çıktığından beri hakemler eleştiriliyor, bizim dönemimizde de hakemleri tenkit ettiğimiz oldu, hangi teknolojiyi getirirseniz getirin hakemler konuşulur. Fakat ben bir takımın kollandığına inanmıyorum, ben de geçmişte hakemlere ayıp etmişim bunu kabul ediyorum ve Aziz Yıldırım'ın hakem eleştirisini kabul etmiyorum."

'Zamanında MHK gitsin dedim gitti'

"Ben de zamanında MHK gitsin dedim gitti, sonra geleni de beğenmemiştik iyi kararlar vermemişti. Şimdi Fenerbahçe gitsin diyorsa gitmeleri gerekiyor, çünkü ben gidin diyince gidiyorlardı."

'İyi bir futbolcuyu kimse devre arası bırakmaz'

"Fenerbahçe'de para bitmez ama ilk defa bir devre arası transfer döneminde transfer yapılamadı, iyi bir futbolcuyu kimse devre arası bırakmaz. Şimdi bir düğmeye basıyorsun hangi futbolcuların boşta olduğunu görüyorsun, demek ki Fenerbahçe yönetimi gerek görmedi bende Fener kadrosunun iyi olduğunu düşünüyorum."

'El sıkışmaları güzel bir görüntü oldu'

"Ben Mehmet Ali Aydınlar'la çalıştım iyi bir Fenerbahçeli, kendisi zaten açıklama yaptı ''Söz konusu Fenerbahçe ise gerisi teferruattır'' dedi bence el sıkışmaları güzel bir görüntü oldu."

'Mahmut Uslu özür diledi, kimse taraftara...'

"Mahmut Uslu, Fenerbahçe taraftarlarına söylediği sözden dolayı özür diledi, bu bir dil sürçmesi oldu zaten kimseye Fenerbahçe taraftarlarına laf söyletmeyiz. Mahmut Uslu bunu düzeltti."

'Bir başkan adayına destek olabilirler ama kulübe zarar vermemeliler'

"Fenerbahçe, taraftarı bir başkanı beğenmeyebilir, benim zamanımda ''Ali Şen başkan Fenerbahçe şampiyon'' tezahüratı yapıldı ama Fenerbahçe taraftarları sarı-lacivertli formayı desteklemeli. Bir başkan adayına destek olabilirler ama kulübe zarar vermemeliler."

'Ben Ali Koç'un adaylığı için seviniyorum'

"Ali Şen başkan Fenerbahçe şampiyon tezahüratının patentini ben almadım Ali Koç için de bu tezahürat yapılabilir. Ben Ali Koç'un adaylığı için seviniyorum. Galatasaray'ın da bir Ali'si var Ali Sabancı, Beşiktaş'ta da Fikret Orman iyi işler yapıyor. Ali Koç'un başkan adaylığı Türk futbolu için iyi bir olaydır."