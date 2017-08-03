Süper Lig ekibi Beşiktaş’ın yeni transferi Alvaro Negredo, İstanbul’a geldi.
Siyah beyazlıların Valencia’dan kadrosuna kattığı yıldız futbolcu, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.
CUMA GÜNÜ SÖZLEŞME İMZALAYACAK
31 yaşındaki tecrübeli forvet için siyah beyazlı taraftarlar Atatürk Havalimanı’na akın etti.
Binlerce taraftarın karşıladığı Negredo, Cuma günü Vodafone Stadı’nda saat 12.00’da sözleşmeye imza atacak.
Alvaro Negredo İstanbul'a geldi. Taraftarlarımız, Negredo'yu tezahüratlarla karşıladı.#Beşiktaş pic.twitter.com/mlYVShavCg— Beşiktaş JK (@Besiktas) 3 Ağustos 2017