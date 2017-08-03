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  4. 03 Ağustos 2017 19:29

Alvaro Negredo İstanbul’a geldi

Beşiktaş'ın yeni golcüsü Alvaro Negredo, İstanbul'da binlerce taraftar tarafından karşılandı.

Alvaro Negredo İstanbul’a geldi
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Süper Lig ekibi Beşiktaş’ın yeni transferi Alvaro Negredo, İstanbul’a geldi.

Siyah beyazlıların Valencia’dan kadrosuna kattığı yıldız futbolcu, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

CUMA GÜNÜ SÖZLEŞME İMZALAYACAK

31 yaşındaki tecrübeli forvet için siyah beyazlı taraftarlar Atatürk Havalimanı’na akın etti.

Binlerce taraftarın karşıladığı Negredo, Cuma günü Vodafone Stadı’nda saat 12.00’da sözleşmeye imza atacak.

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