Amine Gülşe'den Mesut Özil'e sosyal medya yasağı !

Futbolcu Mesut Özil'in Türkiye Güzeli sevgilisi Amine Gülşe'nin kıskançlıkları bitmiyor. Sevgilisine takip etiği kadınları sildiren Gülşe, şimdi de sosyal medyadan gelen mesajları kapattırdı.



Türkiye Güzeli ünlü oyuncu Amine Gülşe'nin kıskançlıkları bitmek bilmiyor. Gülşe, Arsenal'in yıldız futbolcusu Mesut Özil'i kıskandığı için takip ettiği kadınları tek tek sildirdikten sonra şimdi de Instagram hesabının Direkt Mesaj kısmını kapattırdı.

INSTAGRAM HESABININ MESAJLARINI KAPATTIRDI

Gülşe, bir süredir ünlü futbolcunun sosyal medya hesaplarına el atıp, sevgilisinin takip ettiği güzelleri tek tek sildirmişti. Tescilli güzel şimdi de Özil'in 18 milyon takipçili Instagram hesabının Direkt Mesaj kısmına el attı. Mesut Özil'e gelen mesajları tek tek okuyup engelleyen Gülşe, bununla başa çıkamayınca direkt mesaj isteklerini tamamen kapattı.

SEVGİLİSİNİ YALNIZ BIRAKMAMAK İÇİN LONDRA'YA YERLEŞTİ

Sevgilisini yalnız bırakmak istemeyen Gülşe, Özil'in Londra'daki malikanesine yerleşti.