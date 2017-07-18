Anadolu Ajansı'ndan flaş açıklama !

Geçtiğimiz haftaya damga vuran Fatih Terim'in Alaçatı'da mekan basması haberi yayınlanmadığı için Anadolu Ajansı'ndan istifa ettiğini duyuran gazeteci İbrahim Evrim Ayral ile ilgili ilk açıklama geldi. Anadolu Ajansı, İbrahim Evrim Ayral'ın kendilerine dışarıdan haber sattığını o haberin ise habercilik ilkelerine uymadığı için yayınlanmadığını duyurdu.

İşte Anadolu Ajansı'nın konuya ilişkin açıklaması:

"Birkaç gün önce sosyal medya üzerinden yaptığı bir açıklama ile haberi yayınlanmadığı için Anadolu Ajansı’ndan istifa ettiğini belirten kişi Anadolu Ajansı personeli değildir. Anadolu Ajansı'na dışarıdan haber satan yüzlerce kişi vardır. Bu kişilerden birisi olan şahsın olayın tüm taraflarının görüşünü almadan hazırladığı, yani haberin temel unsurlarından yoksun metni, editoryal değerlendirme neticesinde satın alınmaya uygun görülmemiştir.

Personelimiz olmayan bir şahsın kurumumuzdan istifa ettiğini açıklaması da tabii olarak hiçbir anlam ve doğruluk içermemekte; ayrıca basın meslek ilkelerine aykırı şekilde kamuoyunu yanıltmaktadır.

Olayın aslı araştırılmadan yapılan açıklamaların ve eleştirilerin ciddiyetten uzak olduğunu belirtir, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

İbrahim Evrim Ayral ne demişti?

"Dünyanın neresinde olursa olsun bu haberdir... Bu haberi yayınlamayan, yayınlayamayan da ben ajansım, gazeteyim, adamım diye gezmesin sakın... Böyle gazeteci olamaz. Haber muhabir için namustur ve ben namusumu temizlemek için istifa etmekten başka yol bulamadım. Bundan sonra bu ve benzeri özel haberleri ancak sosyal medya hesaplarımdan takip edebilirsiniz"