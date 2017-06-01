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  4. 01 Haziran 2017 21:23

Antalyaspor temsili kupa ile teselli buldu

Antalyaspor’un UEFA Avrupa Ligi hayali, Ziraat Türkiye Kupası’nı Atiker Konyaspor’un almasıyla sona erdi.

Antalyaspor temsili kupa ile teselli buldu
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Antalyaspor, ligin son haftasında yarın Gaziantepspor ile oynayacağı maçın hazırlarını Döşemealtı İlçesi'ndeki tesislerinde sürdürdü. Antrenmana Mbilla, Deniz Kadah, El Kabir, Ramon Motta katılmazken, U21 takımında forma giyen Doğukan idmanda yer aldı.

Antrenmanı ziyaret eden Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, UEFA Avrupa Ligi'ne katılamamanın üzüntüsünü yaşayan kırmızı beyazlı yönetim, teknik heyet ve futbolcuları teselli etmeye çalıştı. Belediye Başkanı Şahin, "Demek ki kendi göbeğimizi kendimiz kesmemiz gerekiyormuş" dedikten sonra beraberinde getirdiği ve üzerinde 'Gönüllerin Şampiyonu Antalyaspor' yazılı kupayı Kulüp Başkanı Ali Şafak Öztürk'e verdi. Kupa takdiminin ardından toplu fotoğraf çekimi yapıldı.

antalyaspor , temsili kupa