Antalyaspor'dan Aatif Chahechouhe açıklaması

Antalyaspor'un, 3.5 milyon euro ödeyerek Fenerbahçe'den Aatif Chahechouhe'yu transfer edeceği iddiaları, gündeme bomba gibi düşmüştü.

Daha önce kadrosunu Jeremy Menez, Maicon, Salih Dursun, Musa Nizam ve Ruud Boffin gibi isimleri katan Antalyaspor'da, başkan Ali Şafak Öztürk, Aatif'la ilgili twitter hesabından bir açıkmala yaptı.

Öztürk, iddiaların aksine ''Aatif haberleri tamamen yalan. Oyuncuyla ilgilenmiyoruz...'' ifadelerini kullandı.