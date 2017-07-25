Antalyaspor’dan bir Eto’o açıklaması daha

Antalyaspor, Kamerunlu yıldız golcü Samuel Eto’o’nun Fenerbahçe’ye transfer olacağı yönünde çıkan haberlerle ilgili bugün bir açıklamada bulundu. Dün transfer söylentilerini yalanlayan Antalyaspor, Samuel Eto’o’yu satmak gibi bir düşünceleri olmadığının altını bir kez daha çizdi.

Antalyaspor’dan yapılan açıklama şöyle:

“24.07.2017 günü kulübümüz tarafından yapılan açıklamaya rağmen kaptanımız Samuel Eto'o ile ilgili transfer haberleri devam etmektedir. Antalya'ya mâl olmuş değerimizin, başka bir takıma transferinin gerçekleştirilmesi gibi bir düşüncemiz kesinlikle bulunmamaktadır. Aslı olmayan bu haberlerin son bulmasını diliyor, konuyu kamuoyunun bilgisine bir kez daha sunuyoruz.

Antalyaspor A.Ş.”