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  4. 24 Temmuz 2017 21:25

Antalyaspor’dan Eto'o açıklaması

Fenerbahçe'nin Samuel Eto'o ile anlaştığına dair yapılan haberlerin ardından Antalyaspor'dan açıklama geldi.

Antalyaspor’dan Eto'o açıklaması
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Spor Toto Süper Lig takımlarından Antalyaspor, Fenerbahçe’nin Samuel Eto’o’yu transfer iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

Gün içerisinde Hürriyet’ten Ahmet Ercanlar’ın haberine göre, sarı lacivertli kulüple Kamerunlu golcünün transferini bitirdiği öne sürülmüştü.

İşte Antalyaspor’dan yapılan açıklama;

“Futbol takımı kaptanımız Samuel Eto’o ile ilgili basında yer alan transfer haberleri gertçekleri yansıtmamaktadır. Konuyla alakalı kulübümüze iletilen herhangi bir transfer teklifi yoktur. Konuyu kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Antalyaspor A.Ş.”

Samuel Eto’o Fenerbahçe’de Samuel Eto’o Fenerbahçe’de

 

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