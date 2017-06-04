Appiah’tan Aziz Yıldırım itirafı

Gana Milli Takımı’nın eski kaptanı ve Fenerbahçeli eski futbolcu Stephan Appiah, ülkesinde katıldığı “Efsaneler Gecesi” programında Aziz Yıldırım ile arasında geçen bir anıyı anlattı.

10 yıl önce İngiltere Premier Lig ekibi Everton’ın kendisi istediğini açıklayan Appiah, bu tekliften sonra Fenerbahçe’den ayrılmak istediğini söyledi.

“Galatasaray maçında gol attıktan sonra menajerimle Aziz Yıldırım’ın odasına gittim” diyen Ganalı, “Everton beni istedi ancak bizim başkan gitmeme izin vermedi. Menajerimle odasına gidip Everton’ın teklifini söyledik. Ayrılmak istediğimi ona ilettik ama cevabı ilginç oldu. Menajerimden dışarıda beklemesini istedi. Sonra çekmecesinden 200 bin Euro çıkarıp bana verdi” ifadelerini kullanarak yaşadığı o anı anlattı.

Appiah 3 sezon formasını giydiği Fenerbahçe’de çıktığı 64 lig maçında 11 gol atıp 10 asist yaptı.