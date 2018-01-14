Arda İstanbul'a geldi ! İşte ilk sözleri...

Medipol Başakşehir taraftarı, kulübün anlaşmaya vardığı Arda Turan’ı karşılamak için Atatürk Havalimanı’na geldi. 150-200 kadar Medipol Başakşehir taraftarı, Barcelona’dan Medipol Başakşehir’e transfer olan yıldız oyuncuyu karşılamak için havalimanına gelirken, “İmparator Arda Turan” şeklinde tezahüratta bulunarak Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’e gönderme yaptı.

Saat 18.50 sularında Atatürk Havalimanı’na gelen Arda Turan’ı Medipol Başakeşhir taraftarları coşkuyla karşıladı. Tezahüratlarla kalabalığın arasından kendisini bekleyen araca binen Arda Turan, taraftarların yoğun desteğiyle alandan ayrıldı. Arda Turan’ın ayrılmasının ardından Atatürk Havalimanı’nda Medipol Başakşehir taraftarları ile polis arasında arbede yaşandı.





‘TERÖRİST DEĞİLİZ, TARAFTARIZ BİZ!’

Arda Turan’ın araca binerek havalimanına terk edeceği sırada yıldız futbolcunun bineceği araca doğru yönelen taraftarlara polis müdahalede bulundu. Yaşanan izdihamda ezilme tehlikesi geçiren ve yere düşenler oldu. Taraftarlar ile polis arasındaki arbedenin yaşandığı sırada Medipol Başakşehirli yöneticilerden Mustafa Saral araya girerek iki tarafı da sakinleştirdi. Medipol Başakşehirli taraftarlar, “Terörist değiliz, taraftarız biz” şeklinde tezahüratta bulundu.

‘BANA BU FIRSATI VERDİKLERİ İÇİN BAŞAKŞEHİR CAMİASINA TEŞEKKÜRLER’

Havalimanında basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Arda Turan, “Çok mutluyum. Sayın başkan Göksel Gümüşdağ’a, teknik direktörümüz Abdullah Avcı’ya ve Medipol Başakşehir camiasına bana bu fırsatı verdikleri için çok teşekkür ederim. Yeniden sağlıklı bir şekilde, bu organizasyona katkı vereceğim için çok mutluyum. Sadece kısa vade için değil uzun vadeli başarılar için geldim. Umarım önemli başarılar yakalarız” dedi.