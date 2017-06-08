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  4. 08 Haziran 2017 16:16

Arda Turan - Bilal Meşe krizinde bir skandal daha !

Arda Turan'ın Bilal Meşe'ye saldırması sonrası yaşanan gerilimin ardından bir şok detay daha ortaya çıktı.

Arda Turan - Bilal Meşe krizinde bir skandal daha !
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Arda Turan'ın Makedonya maçı sonrası Milli Takım uçağında gazeteci Bilal Meşe'ye saldırmadan önce başka bir skandala imza attığı ortaya çıktı.

Ay-Yıldızlı kafilenin, Türk Hava Yolları'nın özel seferiyle Üsküp'ten İtalya'nın Trieste kentine hareketi öncesi Arda ile pilotlar arasında gerilim yaşandığı öğrenildi. Uçağa binerken kokpite girmek isteyen Turan, pilotların olumsuz cevabı karşısında büyük bir şok yaşadı. Israrlı tutumunu sürdüren Arda'nın pilot kabinine girmek için THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'yi arayarak ricada bulunduğu ancak uçuş ekibinin bu isteği yerine getiremeyeceğini yıldız oyuncuya söylediği bildirildi.

Daha önce Milli Takım'ın Lüksemburg'la oynadığı maçın ardından kokpite girerek anons yapan Arda yüzünden yüklü miktarda para cezasına çarptırılan pilotlara verilen kesin talimat sonrası, kabine kimsenin alınmadığı yıldız oyuncuya söylendi. Bu gelişme üzerine sinirli bir şekilde koltuğuna ilerleyen Arda'nın, Bilal Meşe'yi gördüğü anda ağza alınmayacak küfürlerle deneyimli gazeteciye saldırdığı belirtildi.

Cumhuriyet

bilal meşe , kokpit , uçak , arda turan