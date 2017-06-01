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  4. 01 Haziran 2017 22:00

Arda Turan Galatasaray’a dönüyor

İspanyol basını, Arda Turan'ın Galatasaray'a dönebileceğini yazdı.

Arda Turan Galatasaray’a dönüyor
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Barcelona’ya yakınlığıyla bilinen El Mundo Deportivo gazetesi, Arda Turan'ın Galatasaray'a dönebileceğini yazdı. Katalan yayın organı, yeni Teknik Direktör Ernesto Valverde'nin kadroda düşünmediği isimler arasında yer verdiği milli futbolcumuzun sarı-kırmızılıların yakın takibinde olduğunu belirtti. Gazete, “Ara transferde Çin'den cazip teklifler alan Arda yeniden Galatasaraylı olabilir” yorumunda bulundu.

WIMMER’İN YOLU İSTANBUL

Öte yandan Avusturya’nın spor gazetelerinden Heute, Tottenham'lı Kevin Wimmer'in Galatasaray yolunda olduğunu öne sürdü. Gazete, İngiliz ekibinden ayrılmak isteyen 24 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılılarla masaya oturduğunu ve bir sonraki durağının İstanbul olacağını kaydetti. Heute, milli maç arasının ardından deneyimli savunmacının Cimbom'un yolunu tutacağını ve görüşmelerin anlaşma aşamasına geldiğini de belirtti.

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