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  4. 06 Haziran 2017 17:00

Arda Turan Milli takımı bıraktı !

Makedonya maçı sonrası uçakta gazeteci Bilal Meşe'ye saldıran Arda Turan, düzenlediği basın toplantısında Milli takımı bıraktığını açıkladı.

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Türkiye’nin Kosova ile oynayacağı maç öncesi Arda Turan’ın Bilal Meşe’ye Milli Takım uçağında saldırması gündeme oturdu.

Makedonya ile oynanan hazırlık maçının ardından dönüş yolunda yaşanan olay sonrası Arda Turan, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim tarafından kadro dışı bırakıldı. Büyük tepki çeken saldırı sonrası Arda Turan, basın toplantısı düzenledi.

Kısa bir konuşma yapan Arda Turan, yaptıklrından pişman olmadığını söylerken Milli Takım kariyerini bıraktığını açıkladı.

İşte Arda Turan'ın Slovenya'da gerçekleştirdiği basın toplantısındaki sözleri:

"Yaşanan olaylar üzücü. Milli Takım uçağında olmaması gereken bir olay. Pişman değilim. Kuş gibi hissediyorum kendimi... Hocamızla ve Federasyon Başkanımızla konuşup maç kadrosunda olmama kararı aldım. Neler yaptıklarını biliyorum. O yapanların aynısını görürsem aynı tepkiyi göstereceğim. Parayı, başka bir şeyi düşünmeyen fedakarlık yapmış bir oyuncu olarak söylüyorum. Kenara çıkmak çok istiyordum. Zamanı geldiğini düşünüyorum. Milli Takım kariyerimi sonlandırıyorum."

Arda Turan yaklaşık 3 dakika süren toplantıyı soru almadan tamamladı.

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