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  4. 24 Mayıs 2020 11:16

Arda Turan yine bayramları karıştırdı (!)

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile karıştırmasıyla olay olan Arda Turan, kendisini böyle ti'ye aldı.

Arda Turan yine bayramları karıştırdı (!)
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Ramazan Bayramı'nı yaşadığımız bugün milli futbolcu Arda Turan, sosyal medya hesabı üzerinden göndermeli bir kutlama mesajı yayınladı. Turan, mesajında imalı bir şekilde "Kurban Bayramı'nız mübarek olsun" yazdı.

Daha önce 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla çektiği bir videoda bayramları karıştıran milli futbolcu, "19 Mayıs Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum" demiş ve bu paylaşımıyla kısa sürede sosyal medyada gündem olmuştu.

Instagram hesabından bir açıklama yapan Arda Turan, "Ramazan ayı, oruç tutuyorum. İnsanlık hali, insan dalabilir. Bunda bu kadar büyütecek bir şey yok. Umarım bunu konu eden insanlar, hayatlarında en az benim kadar ülkesine hizmet etme fırsatını bulurlar." demişti. Ancak Arda Turan'a olan tepkiler bitmemiş ve ağır bir dille eleştirilmişti.

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