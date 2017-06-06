Arda Turan'a destek geldi

Milli Takım uçağında yaşanan olaylardan dolayı önce kadro dışı kalan ardından da ay-yıldızlı formaya veda ettiğini açıklayan Arda Turan'a takım arkadaşlarından destek geldi.

Futbol hayatını Çin'de sürdüren Burak Yılmaz, instagram hesabından paylaştığı Arda Turan fotoğrafına "..." yazarak mesaj gönderdi.

Galatasaray'dan ayrılarak İspanya'nın yolunu tutan Emre Çolak ise paylaşımında, "Herkesin de bildiği ama kimilerinin söyleyemediği bir şeyi söylüyorum sana abi. Gitsen de kalsan da oynasan da oynamasan da sen her zaman futbolculuğundan önce ADAMlığınla karakterinle anılıcaksın.." ifadelerini kullandı.