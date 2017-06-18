Arda Turan'dan gazetecilere: Araç kardeşimin

Milli takım kadrosundan çıkarıldıktan sonra Umre'ye giden Arda Turan, önceki akşam Etiler Günaydın Kebap'ta iftar yaptı. Oyuncu evine giderken görüntülenirken kullandığı lüks aracın kardeşine ait olduğunu belirtti.

Sıkıntılı günler geçirmesine rağmen keyifli görünen ünlü futbolcu, çıkışta muhabirlerle kısa süreli sohbet etti. Kendisini dinlenmiş hissettiğini söyleyen Arda Turan şöyle konuştu:

"Ramazan'da Umre ziyaretim beni çok rahatlattı. Allah herkese gitmeyi nasip etsin." Hollywood karakteri James Bond'un efsane otomobili Aston Martin DB11'in aynısına binen Turan, "Yanlış anlaşılmasın araç kardeşimin" dedi. Futbolcu, 2 buçuk milyon liralık lüks spor araçla evinin yolunu tuttu.