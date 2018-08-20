Arda Turan’dan Hakan Balta’ya veda mesajı

Başakşehir forması giyen tecrübeli futbolcu Arda Turan, eski takım arkadaşı Hakan Balta için veda mesajı yayımladı.
Arda mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Geleceği güzel yapanın sadece hayaller olduğunu düşünürüz çoğu zaman. Bazen unuturuz, anıların da sonsuza dek bizimle geldiğini. Biriktirdiğimiz her güzel saniye, hiç tahmin etmediğimiz anlarda yüzümüze koyduğu bir gülümsemeyle güzelleştirir hayatımızı. Manisa günlerinde başladı hikayemiz. O günden bu yana ne kadar güzel zamanlar biriktirmişiz. Çok iyi hatırlıyorum, sene 2007. İlk milli maçın. Rakip Norveç. Oda arkadaşımsın. Belki hayatta en çok konuştuğun anlar benim yanımda olduğun anlardı ama o gün de az konuşmuştun. Nerede olursa olsun, ne zaman olursa olsun, adın her anıldığında cümlenin bir yerinde mutlaka ‘iyi adam’ kelimesi geçecek. Biliyorum, hangi işi yaparsan en iyisini yaparsın. Bize yaşattığın her güzel an için, abiliğin için çok teşekkür ederim. Hayatının yeni sayfası, öncekiler gibi başarılarla dolsun. Kucağımıza doğan çocuklarınla, eşinle mutlu ve huzurlu bir hayat senin olsun. Geride kalan her şeyi zaten başarırsın. Kardeşin.”
Geleceği güzel yapanın sadece hayaller olduğunu düşünürüz çoğu zaman. Bazen unuturuz, anıların da sonsuza dek bizimle geldiğini. Biriktirdiğimiz her güzel saniye, hiç tahmin etmediğimiz anlarda yüzümüze koyduğu bir gülümsemeyle güzelleştirir hayatımızı. Manisa günlerinde başladı hikayemiz. O günden bu yana ne kadar güzel zamanlar biriktirmişiz. Çok iyi hatırlıyorum, sene 2007. İlk Milli maçın. Rakip, Norveç. Oda arkadaşımsın. Belki hayatta en çok konuştuğun anlar benim yanımda olduğun anlardı ama o gün de az konuşmuştun. Nerede olursa olsun, ne zaman olursa olsun, adın her anıldığında cümlenin bir yerinde mutlaka “iyi adam” kelimesi geçecek. Biliyorum, hangi işi yaparsan en iyisini yaparsın. Bize yaşattığın her güzel an için, abiliğin için çok teşekkür ederim. Hayatının yeni sayfası, öncekiler gibi başarılarla dolsun. Kucağımıza doğan çocuklarınla, eşinle mutlu ve huzurlu bir hayat senin olsun. Geride kalan her şeyi zaten başarırsın... Kardeşin. ** Most of the time, we get lost in our dreams believing that they are the only ones that make our future meaningful. That's why we tend to forget, it's rather the memories that we carry with us forever. The best portion of our lives are the nameless moments we spend smiling with someone who matters to us. Our paths were crossed in a small town, Manisa. How lucky we were to had the opportunity to share so many moments with a big smile on our faces. I still remember 2007 like it was yesterday. Your first international game. Against Norway. We were roommates. You were very quite on that day. And from that day on, I was going to discover that although we used to talk to each other a lot, you were the thinker and the doer, but not the talker. I can't thank you enough for being a big brother to me, always being there for me, care for me. And now it's time to move on. Good luck on the new chapter of your life. I'm sure that whereever it is or whenever it is, every one will use the same quote while they are defining you; oh man, he is such a good guy.. And I know one more thing as well; you'll always do your best whatever you do. With all your heart and soul. I wish you happiness with your admirable family; your wife and you