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  4. 30 Mayıs 2017 22:35

Arda Turan'dan konuşmama kararı

Barcelona'da forma giyen milli futbolcu Arda Turan, bundan sonra özel hayatına dair konuşmama kararı aldığını açıkladı.

Arda Turan'dan konuşmama kararı
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Barcelona'da sezon sonuna doğru forma şansı bulmakta zorlanan ve takımdan gönderileceği konuşulan Arda Turan, özel yaşamıyla ilgili radikal bir karar aldı.

Milli futbolcu Arda Turan, önceki akşam Şişli'de sahibi olduğu restoranda ailesiyle iftar yemeği yedi. Gazetecilerin kapıda beklediğini öğrenen Turan, annesi Yüksel Turan ve kardeşi Okan Turan'ı da yanına alarak poz verdi.

Sabah'ta yer alan habere göre, röportaj taleplerini geri çeviren Turan, "Arkadaşlar hiçbir medya kuruluşuna konuşmama kararı aldım. Beni affedin, artık sadece spor konuşacağım" dedi.

Arda Turan, Beşiktaş'ın şampiyonluğuyla ilgili "Hak ettikleri bir şampiyonluk oldu" yorumunu yaptı.

Turan'ın Kısmetse Olur yarışmacısı Cansel Çördük'le olan yazışmaları çok konuşulmuştu.

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