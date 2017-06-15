Emre Çolak Galatasaray taraftarını çıldırttı
Galatasaray'da iki bomba birden patladı
Çin'den Anderson Talisca'ya 25 milyon euro
Beşiktaş'ın efsanesinden George Best anısı
Beşiktaş'ın efsanesinden George Best anısı
İsmail Köybaşı'na 3 talip birden !
İsmail Köybaşı'na 3 talip birden !
Galatasaray'ın Riva arsası ihalesini kazanan...
Galatasaray'ın Riva arsası ihalesini kazanan...
Ersun Yanal'ın tek derdi 'Türk Messi'
Ersun Yanal'ın tek derdi 'Türk Messi'
Barcelona'dan flaş transfer ! Şoke eden ücret...
Barcelona'dan flaş transfer ! Şoke eden ücret...
Kweuke bombası patladı ! Flaş transfer...
Kweuke bombası patladı ! Flaş transfer...
Bomba sözler: ''Real Madrid beni 4 yıldır istiyor''
Bomba sözler: ''Real Madrid beni 4 yıldır istiyor''
İşte Hamza Hamzaoğlu'nun yeni takımı
İşte Hamza Hamzaoğlu'nun yeni takımı
  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Spor Medyası
  4. 15 Haziran 2017 17:06

Arda Turan’dan Sabri’ye: Sayende gündemden düştüm

Galatasaray'dan ayrılan Sabri Sarıoğlu'nu telefonla arayan Arda Turan, "Sayende gündemden düştüm" diyerek takıldı.

Arda Turan’dan Sabri’ye: Sayende gündemden düştüm
A+ A-

Galatasaray’da bir dönem sona erdi. Galatasaray alt yapısında yetişen ve 18 yıldır sarı-kırmızılı formayı giyen Sabri Sarıoğlu ile yollar ayrıldı.

Yeni sözleşme önerilmeyen Sabri Sarıoğlu, gönül verdiği kulübe veda etti. Birçok takım arkadaşının mesajlarla uğurladığı Sabri Sarıoğlu’na Barcelona’dan da telefon geldi. Milliyet’ten Nevzat Dindar’ın haberine göre Katalan ekibinde forma giyen Arda Turan, Sabri Sarıoğlu’nu arayarak, esprili bir konuşma gerçekleştirdi.

Milli Takım uçağında gazeteci Bilal Meşe’ye sözlü ve fiziki saldırıda bulunmasının ardından Türkiye’nin gündemine oturan Arda Turan’ın, telefonda görüştüğü Sabri Sarıoğlu’na “Sayende gündemden düştüm” diyerek takıldığı öğrenildi. Arda Turan daha sonra da sosyal medya hesabından paylaştığı Sabri Sarıoğlu’nun fotoğrafının altına “Her şey için teşekkürler efsane” notunu düştü.

arda , sabri , galatasaray