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  4. 06 Haziran 2017 16:43

Arda Turan’ın saldırısı İspanyol basınında

Arda Turan'ın gazeteci Bilal Meşe'ye saldırması İspanyol basınında özellikle de Barcelona'ya yakın haber kaynaklarında da yankı uyandırdı.

Arda Turan’ın saldırısı İspanyol basınında
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Arda Turan’ın, Milli Takım uçağında Milliyet Gazetesi Spor Yazarı Bilal Meşe’ye sözlü ve fiziki saldırısının yankıları İspanya basınına da yansımaya başladı.

Formasını giydiği Barcelona’ya yakınlığı ile bilinen El Mundo Deportivo Gazetesi’nin internet sitesinden manşetten verdiği haberde; “Arda Turan uçakta Türk gazeteciye saldırdı” manşetini attı. Gazete, verdiği haberde “Kendisine EURO 2016’da yaşananlar sebebi ile yalan haber yaptığını iddia ettiği gazeteciye saldırdı” diye verdi.

Arda Turan’a sosyal medyada büyük tepkiArda Turan’a sosyal medyada büyük tepki

 

Mundo Deportivo, Arda Turan’ın saldırı sonrası Instagram’dan attığı mesajda Türkiye Milli takımı forması giydiği fotoğrafı değil de Galatasaray formalı fotoğrafı paylaşmasının merak uyandırdığını yazdı.

Bir diğer İspanyol spor internet sitesi olan 20 Minutos ise “Arda Turan gazeteciye saldırdı” manşeti ile haberi duyurdu. La Voz de Galicia da “Arda Milli Takım uçağında gazeteciye saldırdı” manşetini atarken “Barcelonalı oyuncu hakkında çıkan haberler için gazetecinin boğazını sıktı” diye yazdı.

Arda Turan uçakta gazeteciye saldırdı !Arda Turan uçakta gazeteciye saldırdı !

 

Ülkenin en ünlü spor gazetesi Marca da Arda’nın saldırısına yer verdi. Marca, “Arda Turan bir gazeteciye saldırdı: ‘Onurum ve aileme hakarete izin vermem” başlığını kullandı.

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