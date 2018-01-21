  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Spor Medyası
  4. 21 Ocak 2018 12:23

Arda Turan’ın yeni stili şaşırttı !

Barcelona'dan Başakşehir'e transfer olan Arda Turan, bir mekan çıkışında görüntülendi.

Arda Turan’ın yeni stili şaşırttı !
A+ A-

Barcelona’dan Başakşehir takımına transfer olan Arda Turan, önceki akşam dostlarıyla Sarıyer’deki Kahraman Balık’ta buluştu.

Ünlü futbolcu, kendine has giyim tarzıyla dikkatleri üzerine çekti.

Şalvar tarzı pantolonu ve renkli çoraplarıyla objektiflere yansıyan Turan, stiliyle bakışları üzerine topladı.

Taraftarın tepkisinden çekinen futbolcunun, buna karşı da ‘eskortlu araç’la önlem aldığı ortaya çıktı.

Yıldız futbolcu daha önce de giydiği farklı modelde şalvarlarla kendisinden söz ettirmeyi başarmıştı.

Takvim

stil , çorap , şalvar , arda turan
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM