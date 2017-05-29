Arda'yı teselli eden Carles Naval'ın hikayesi...

Arda’ya teselli veren o isim Carles Naval. Hikayesi de oldukça ilginç… 1972 yılından beri Barcelona’nın bütün teknik direktörlerine hizmet veren Naval kulüp temsilcisi. Takımda oyuncuların babası görevini üstleniyor. Oldukça profesyonel bir isim olan Naval için Guardiola bir keresinde ‘Eğer o olmasaydı, birisinin onun icat etmesi gerekirdi’ demişti.

Kupa seremonisi için oluşturulan podyumda Arda Turan’ın yanında olmak da onun göreviydi. Spot ışıklarından uzak duran Arda Turan’ın bu hali fotoğraflara yansırken Milli futbolcu o kalabalığın içinde yapayalnızdı.

İşte o sırada ortaya çıkan Carles Naval, Barcelona tarihinin adı konulmamış kahramanlarından biri. Stoichkov, Guardiola, Iniesta gibi dünyaca ünlü birçok isim ondan saygıyla bahsediyor.

‘Halen kendimi güçlü hissediyorkan ve kulüp bana güven duyuyorken burada olmaya devam edeceğim’ diyen Naval, Barcelona’da yaptığı işi ‘Her gün çalışmak’ olarak niteliyor.

Naval’a duyulan bu güven sadece Barcelona’yla ilgili değil. Real Madrid, Kral Kupası’nda cezalı olmasına rağmen Denis Cheryshev’i oynatınca bu hatayı yapan Madrid temsilscisi Chendo’ya destek olan tek kişi Naval olmuştu.

Barcelona, 6 Mayıs’ta Naval’a hizmetleri nedeniyle bir ödül vermişti. Naval Barcelona’da olduğu bu süre içinde toplam 2 bin 517 maçta görev yaptı. Tam 57 şampiyonluğa şahitlik etti. Kenarda yerinde duramadığı için hakemler tarafından 3 kez sahadan atıldı. Hatta bir keresinde sarı kart bile gördü. Pozitif bir insan olan Naval, Sport gazetesine Barcelona’da yaşadığı ilginç olayları anlatmıştı.

O olaylardan bazıları şöyle;

“Deplasmana gittiğimizde bazı oyuncular otel odasında PlayStation oynayabilmek için dev ekran televizyon olmasını istiyorlar. Barcelona’da antrenmana geç kalmanın cezası 200 euro’dur. bu paralar yardım kuruluşlarına, vakıflara bağışlanır.

Roma’daki Şampiyonlar Ligi finalinin ardından Guardiola kupayla birlikte uyumak istediğini söyledi. Ben de evet dedim. Ronaldinho Barça’dayken sadece iki antrenmana gelmedi. Bunların dışında her zaman antrenmandaydı, ancak her zaman geç kalırdı.

Stamford Bridge’de Iniesta’nın golünü bir tek ben kutlamadım. Birisinin yedek kulübesinde kalması gerekiyordu.”