Arjantin'den skandal ! "Rus kadınları ile..."

Arjantin Futbol Federasyonu’nun hazırladığı Dünya Kupası el kitapçığında Dünya Kupası’na giden Arjantinlilerin Rus kadınlarla nasıl iletişim kurmaları gerektiği şoke edici bir biçimde anlatılıyor.

Kitapçıkta ‘Bir Rus kadınla birlikte olma fırsatı yakalamak için ne yapmalı?’ başlığı altında Arjantinli erkeklere tavsiyede bulunuluyor.

Rusya’da yapılacak ve 14 Haziran’da başlayıp 15 Temmuz’da bitecek turnuvayla ilgili kitapçığı haberleştiren Arjantinli gazeteci Roberto Martinez “Arjantin Futbol Federasyonu, bir Rus kadını nasıl tavlayacağımızı öğretiyor” diye duyurdu. Olayın duyulmasının ardından Arjantin Futbol Federasyonu’na twitter’da tepki yağdı.

Federasyon yetkililerini “eski kafalı” ve “maço” olarak tanımlayan kullanıcılar Federasyonun kitapçığında yer alan tavsiyeleri de sosyal medyadan paylaştı.

İngiliz futbolculara 'güzel kadın' uyarısı !

Arjantin halkı kitapçığın derhal toplatılmasını istedi. AFA’nın kitabında yer alan Rus kadınlarla ilgili bilgilerden bazıları şöyle:

1- “Rus kızlar sıkıcı erkeklerden nefret eder. Konuşacak bir şey bulamıyorsanız, ülkenizde, ülkenizdeki geleneklerden, günlük yaşamdan bahsedin.”

2- “Rus kadınları etkilemek için sahip olduklarından ve parandan bahsetmelisin”

3- “Rus kızlar da diğer kızlar gibi temizliğe, giyime ve kokuya dikkat eder. Onlar için ilk izlenim çok önemlidir.”

4- “Onlara yatılacak kadın gibi davranılmasından hoşlanmazlar. Onlara özel ve önemli olduklarının hissettirilmesini isterler.”

5- “Onların değerlerine ve isteklerine saygı gösterin. Seks hakkında aptalca sorular sormayın. Ruslar için seks özeldi ve kamusal alanda tartışılmaz”

6- “Rus kadınlar, negatif olan sadece olumsuz yönleri gören kişilerden uzak dururlar.”

7- “Klasik sorular sormayın, orijinal olun. Sizi daha iyi tanımak isteyeceklerdir, sorularını yanıtsız bırakmayın.”

8- “Yeni bir yüz olduğunuz için Rus hemcinslerinize karşı avantajınız olacaktır. Kendinize güvenin”

TEPKİLER ARTINCA ÖZÜR DİLENDİ

Tepkiler üzerine Arjantin Futbol Federasyonu (AFA), soruşturma başlattı ve bölümün baskı hatasından kaynaklandığı kaydedildi. Bu görüşlerin AFA ve Başta Başkan Claudio Tapia olmak üzere hiçbir AFA yöneticisinin görüşlerini yansıtmadığı belirtildi.