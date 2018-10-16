Arsenal'den Mesut Özil'e destek ! "Özür dilesin"

İngiliz taraftarlar, Hollanda'ya 3-0 yenilen Almanya'ya çağrıda bulundu, Mesut Özil'den özür dilemeleri için kampanya başlattı.



Dünya Kupası'ndaki başarısızlığın ardından Mesut Özil'i suçlayan Almanlar, fena çuvalladı. Çünkü Almanya UEFA Uluslar Ligi'nde çıktığı 2 maçtan sadece 1 beraberlik aldı. ve 1 puanla grupta son sıraya demir attı. Son maçta Almanlar'ın, Hollanda'ya 3-0 yenilmesinin ardından Mesut Özil'in formasını giydiği Arsenaltaraftarı kampanya başlattı.

İLKAY DA OYNAMADI

Almanlar'ın, Mesut'a yaptıklarından dolayı özür dilemeleri gerektiği belirtilen kampanyada, "Özil'siz parti yok. Sorumlu tuttuğunuz Mesut Özil oynamadığı zamanlar Almanya'nın durumunu gördük. Mesut'tan esaslı bir özür dileyin" çağrısı yapıldı. Almanya'nın Hollanda'ya 3-0 yenildiği maçın kadrosunda sakat olduğu için İlkay Gündoğan da yer almamıştı.