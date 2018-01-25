Asamoah'tan şok açıklama !

Galatasaray'ın sol bek adaylarından Kwadwo Asamoah'ın Juventus'tan ayrılmaya niyeti yok. İtalyan basınına konuşan Ganalı oyuncu, hedefinin Juventus ile şampiyonluk yaşamak olduğunu söyledi.

Sezon sonunda Juventus ile sözleşmesi sona eredek olan 29 yaşındaki oyuncu, "Şu anda iyi hissediyorum, fit durumdayım. Juventus'a yardım etmek için her zaman hazırım. Hocam nerede görev verirse, orada oynarım" ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk yarışıyla ilgili de konuşan Asamoah, "Napoli'nin vazgeçmeyeceğini biliyoruz ama biz buradayız. Kazanacağız ve sonuna kadar kovalayacağız. Eleştiriler bizi etkilemiyor. İyi oynamasak da önemli olan kazanmak" diye konuştu.

FATİH TERİM 'OLMA İHTİMALİ DÜŞÜK' DEMİŞTİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Asamoah transferinin zor olduğunu belirtmişti.

Fatih Terim yaptığı açıklamada '' Geldiğim ilk gün sol bekimiz yok dedim ben zaten. Onun için arayışlarımız var. Asamoah hakkında bilgi vereyim. Benden önce gelişmiş bir olay ama olma ihtimali zayıf olarak görünüyor'' ifadelerini kullanmıştı.