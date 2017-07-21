Ayhan Akman Beşiktaş taraftarını da sinirlendirmişti

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda tarihinde ilk kez Avrupa’da mücadele eden İsveç ekibi Östersunds’a elenen Galatasaray’da, taraftarlar takım ve yönetim kadar Igor Tudor’un yardımcısı Ayhan Akman’a da büyük tepki gösterdi. 2-0’ın rövanşında 1-1 berabere devam eden maçın 90+2. dakikasında yedek kulübesinde gülen bir fotoğrafı sosyal medyada paylaşılan Ayhan Akman, sarı-kırmızılı taraftarları adeta çileden çıkardı. Galatasaray taraftarları, sosyal medyada Ayhan Akman’a sert bir dille yüklendi.

Bu olay akıllara Ayhan Akman’ın Beşiktaş’tan ayrılık sürecini getirdi. Çünkü o dönemde de Ayhan Akman ile taraftarın arası aynı nedenden dolayı açıldı. 2000-01 sezonunda Beşiktaş’ın Gaziantepspor’a 3-1 yenildiği maçta yedek kulübesinde oturan Ayhan Akman’ın maçı gülerek takip etmesi, taraftarları kızdırdı. Havaalanında toplanan Beşiktaş taraftarları, gülmesine kızdıkları Ayhan Akman’ı tartaklamaya çalıştı. Güvenlik güçlerinin araya girmesi ile olay büyümeden önlendi. Yaşananların ardından, Ayhan’ın ağzından şu ifadeler dökülüyordu:

“Oynamadığım zaman bile suçlanan ve saldırılan ben oluyorum, her başarısızlığın ardından öfkenin hedefi benim. Açıkçası sebebini anlayamıyorum.”

Yaşananların ardından Ayhan Akman, Beşiktaş’tan ayrılarak Galatasaray’ın yolunu tuttu. O dönem taraftarın tepkisinin sebebini anlayamayan Ayhan Akman, bu olayın üzerinden 17 yıl geçmesinin ardından aynı sebepten dolayı taraftarın tepkisini bir kez daha çekti. Aradaki tek fark taraftarların giydikleri formanın renkleri…