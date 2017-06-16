Aykut Kocaman anlaşma sonrası ilk kez konuştu

Aykut Kocaman, imzasının ardından Fenerbahçe Televizyonu'na konuk oldu ve soruları yanıtladı.



Aykut Kocaman’ın ilk sözleri “Her şeyden evvel çok mutluyum ve heyecanlıyım. Yarım kaldığına inandığım işler vardı. Bunları tamamlamak adına ve kulübüme geri dönmekten dolayı son derece mutluyum” şeklinde oldu.



Fenerbahçe'de görev yaptığı sezonlarla ilgili konuşan Aykut Kocaman, 3 Temmuz sürecine dikkat çekti. “3 Temmuz her şeyi alt üst etti. Sadece Fenerbahçe’nin geleceğini değil, Türk futbolundan silindir gibi geçti. Etkileri sürüyor” diyen Kocaman gelecek sezonla ilgili de, oyun olarak sürekli üzerine koyarak ilerlemeye çalışacaklarını belirtti ve kuvvetli bir takım olacaklarına inancının tam olduğuna vurgu yaptı.

Fenerbahçe Aykut Kocaman’ı resmen açıkladı



Geçen sezonki takımın ana problemlerinden birinin özgüven eksikliği olduğunun altını çizen Aykut Kocaman, yeni transferlerle ilgili de şunları söyledi:



“Nabil Dirar son derece kuvvetli ve dirençli bir oyuncu. Takımın çehresini değiştirme açısından fayda sağlayacak. Mathieu Valbuena ve Mehmet Ekici’de de bu özellikler var. Üçü de mücadele eden becerikli ve istekli oyuncular.”



Taraftar ve takım arasındaki kopukluğa da değinen Aykut Kocaman, “Fenerbahçe taraftarı kaliteyi seviyor. Taraftarlar önce birbiri için savaşan takım görmek istiyor” dedi. Başkan ve yönetimle olan iletişimi ile ilgili de değerlendirmeler yapan Kocaman, “Fenerbahçe’yi kendi değerlerine doğru yükseltmek amacındayız” diye konuştu.



“Fenerbahçelilerin gönlü rahat olsun” diyen Aykut Kocaman “A’dan Z’ye bu takımı olması gereken yerde olması için ne gerekiyorsa onu yapacağız” diyerek sözlerini noktaladı.

Alex’ten Aykut Kocaman mesajı