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  4. 15 Mayıs 2017 17:18

Aykut Kocaman: Lens çok özel değil

Fenerbahçe'yi önümüzdeki sezon çalıştırması beklenen Aykut Kocaman, Hollandalı oyuncuyla ilgili fikirlerini sarı lacivertli yönetime iletti

Aykut Kocaman: Lens çok özel değil
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Fenerbahçe'nin başına geçmesi beklenen Aykut Kocaman hazırladığı raporda takımdaki geleceği merak edilen Jeremain Lens konusunda “Lens iyi ama çok özel değil” ifadelerini kullandı.Bu rapordan çıkan sonuca göre Jeremain Lens'in takımda kalma ihtimalini mali detaylar belirleyecek. Eğer Fenerbahçe'nin belirlediği bütçe içinde bir fırsat yakalanırsa Lens takımda kalabilecek.

Hollandalı futbolcunun son dönemde bir düşüş periyoduna içine girdiği görülüyor. 1-0'lık Antalyaspor yenilgisi sonrasında yayıncı kuruluşa bir veryansında bulunan Lens, “Robot değilim” açıklaması yapmıştı. Bu sezon birçok maçta kurtarıcı rolünü üstlenen Hollandalı, son olarak 9 Nisan'da oynanan 3-1'lik Akhisar Belediyespor maçında attığı golle skora katkı yapabildi. Lens'in son beş resmi maçta ise asist ya da golü bulunmuyor.

Milliyet

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