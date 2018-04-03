Aykut Kocaman'dan ayrılık açıklaması

Fenerbahçe'de mevcut başkan Aziz Yıldırım'ın seçimi kazanması halinde teknik direktör Aykut Kocaman ile yola devam etme kararını açıklamasının ardından flaş bir açıklama daha geldi.

AYKUT KOCAMAN'DAN NET YANIT YOK!

Kayserispor deplasmanında 5-0 kazanan Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman'a Aziz Yıldırım'ın bu kararı soruldu. Aykut Kocaman ise göreve devam edip etmeyeceğiyle ilgili olarak net bir yanıt verdi.

"YORUM YAPMAK İSTEMİYORUM"

Aykut Kocaman, "Zihnimde hiçbir şey yok. Hakikatten yok. Bir yorum da yapmak istemiyorum." dedi.

"AZİZ BAŞKAN, BANA HEP DESTEK VERDİ"

Açıklamasına devam eden Aykut Kocaman, "Şu 7 maçı kazanalım, bir durum değerlendirmesi yaparız. Başkan her zaman destek verdi. Ona her zaman müteşekkirim" diye konuştu.