Aykut Kocaman'dan Metmet Ekici'ye rest !

Fenerbahçe’de Teknik Direktör Aykut Kocaman, ilk yarıda yaşadığı sakatlıklardan dolayı takıma katkı sağlayamayan Mehmet Ekici’yi tam iyileşmeden oynatmayı düşünmüyor.

Teknik direktör Aykut Kocaman, Mehmet Ekici’nin yeniden sakatlanmasından çekiniyor.

İlk yarıyı neredeyse pas geçen yıldızın, 2. devrede sorun yaşamasını istemeyen deneyimli hoca, öğrencisiyle yaptığı görüşmede şu ifadeleri kullandı:

“Sakatlığın yavaş yavaş geçiyor. Senin 2. yarı planlarımızda önemli bir yerin var. Bu yüzden hiç risk almadan ilerleyeceğiz. Tam anlamıyla hazır olmadan maça çıkartmam seni. Ne zaman 4×4’lük olursun, o zaman oynarsın.”