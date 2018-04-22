Aykut Kocaman'dan olay Şenol Güneş açıklamaları

Olaylı derbinin ardından ilk defa konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Şenol Güneş'in kafasında herhangi bir açılma olmadan dikiş atıldığını iddia etti.

İşte Aykut Kocaman'ın açıklamasından satırbaşları:

Ben Şenol Güneş’in başında o kanı görseydim, lanet ol sun maça da futbola da derdim. Meselenin özü sadece Fenerbahçe vahşeti denilerek saptırılamaz. Her şeyin yerli yerine oturtulması lazım.

'DİKİŞ İÇİN DERİDE AÇILMA GEREKLİ'

Şenol Güneş’in kafası yarılmışsa kulübede oturduğu o dakikalarda defalarca başına müdahale edilmesi lazım. Bunları söylemekten hicap duyuyorum.’’Şenol Hoca’nın kafası yarıldı ve 5 dikiş atıldı’’ cümlesi üzerinden tüm olay değerlendiriliyor. Dikiş atılması için cildin açılması ve doğal olarak kanaması lazım… Ama en azından kulübedeki o görüntüde akan kanın görülmesi lazım değil mi?

Şenol Güneş’in kafasında bir açık kanama, bu anlamda müdahaleyi gerektirecek bir durum görmedim. Sonra ne oldu bilmiyorum. Görüntülere bakın. Bende de var. Size göndereyim. Hoca yere düştükten sonra kulübede oturuyor. Yanında da kulüp doktoru var. O anda bir kanama veya yarılma olsa müdahale orada yapılmaz mı? Şenol Güneş’in kafasına 5 dikiş atıldı. Bütün her şey bu cümle üzerinden başlıyor. Lanetliyorum, sahaya ya da birine bir şey atılmasını. Kınıyorum. Ama o dikişin abartılmasını da kınıyorum. Doktorun ya da Şenol Güneş’in bu konuda bir açıklama yapması gerekiyor.