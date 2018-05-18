Aykut Kocaman’dan olay sözler !

Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluk düğümünün çözüleceği son hafta öncesi Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, TRT Spor’a konuk oldu. Canlı yayında merak edilen soruları yanıtlayan Aykut Kocaman, Lig TV’de yorumculuk yapan eski futbolcular Tümer Metin ve Tuncay Şanlı’ya Valbuena hakkında söyledikleri nedeniyle eleştirdi. Valbuena ile ilgili sorulara anlam veremediğini belirten Aykut Kocaman, 7-0 kazanılan Kardemir Karabükspor maçında sonra bile Valbuena’nın tartışılmasını Fenerbahçe’yi içten çökertmek isteyenlerin yaptığını savundu.

Valbuena’nın kendi döneminde en verimli zamanını yaşadığını belirten Aykut Kocaman “Rakamlara baktığımızda Valbuena’nın en çok oynadığı, en çok gol attığı dönem yine benim dönemim… Demek ki Valbuena’yı ben yüksek randımanla kullanmışım. Valbuena’dan yüksek katkı aldım” dedi.

Tuncay Şanlı ve Tümer Metin’e tepki gösterdi

Fenerbahçe’nin Kardemir Karabükspor karşısında 7-0 kazandığı maçın ardından bile Valbuena’nın konuşulmasına tepki gösteren Aykut Kocaman, Tuncay Şanlı ve Tümer Metin’e yüklendi. Aykut Kocaman, Tuncay Şanlı ve Tümer Metin ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Tuncay Şanlı Valbuena için ‘Ben olsaydım oyuna girmezdim’ dedi. Tümer ise daha ileriye götürdü işi. Söylemeye çalıştığı şey ‘Valbuena’nın para sorunu var herhalde’ dedi. Zihinler o kadar kötü ki… Bu nasıl ego! Gel oyuncum ol, gel girme istersen. Çok ayıp. Anlatma hali çok ayıp. Bu zihinsel olarak yanlışı doğrulama hali. Bu hal olursa, olmaz! Neyi düzelteceğiz? Yayıncı kuruluşta bu ifadeler kabul edilemez.”

Fenerbahçe’nin içten çökertilmek istediğini de savunan Aykut Kocaman “Son 3 yıldır oyuncular üzerinden teknik direktörler yıpratılmaya çalışılıyor Fenerbahçe’de. 7-0 kazanılan maçın ardından Valbuena mı konuşulur? Fenerbahçe, bence içeriden çökertilmeye çalışılıyor. Bu çok net. Bunu yapanlar da kaos yaratmaktan zevk alanlar. Başka bir açıklaması yok” şeklinde konuştu.

Hata oranı az olan oyunculardan oluşan bir kadro kurduğunu ifade eden Kocaman, bu sezon çok basit hatalardan çok fazla puan kaybı yaşadıklarını ifade etti. Fenerbahçe taraftarının yeterli desteği vermediğinden iç sahada puan kayıpları yaşadıklarını söyleyen Kocaman, “Mutlaka takımın da bunda payı var ama taraftarımızın o bütünlüğü sağlayabildiğini söylemek pek mümkün değil” dedi. Hakemler hakkında açıklamalar yapan sarı-lacivertli takımın teknik patronu, “Hakemler kararlarını verirken statlara göre ayrım yapmasın. Hiçbir hakem, hiçbir yerde bükülmesin. Hakemler Fenerbahçe’nın stadında bükülmesin ama Beşiktaş’ın stadında da bükülmesinler. Her zaman her yerde dik dursunlar” diye konuştu.

‘Taç hırsızlığı’ sözüne açıklık getirdi

Beşiktaş maçının ardından yaptığı taç hırsızlığı açıklamasına da açıklık getiren Kocaman, “Ben ‘taç hırsızlığı’ derken şaka yoluyla başka bir şey kastettim. Şakayla karışık başka bir şeyi vurguladım. Bunu anlayamamak başka bir şey. Bunu diğer taraflara çekenlerdeki büyük bir düşüklük” ifadelerini kullandı.

”Şenol Hoca beni çok sever”

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile hiç bir probleminin olmadığını söyleyen tecrübeli teknik adam, “Ben takımımı korumak istiyorum sadece. Şenol Hoca beni çok sever. Şenol Güneş’e karşı bir tavrım yok. Kötülük bütün spor dünyamızı esir almış durumda. Bir duvara çarpmamız, kendimize gelmemiz lazım. Beşiktaş maçında olayları başlatan kişi değilim. O yüzden kupa maçlarında da hakem etkide ve kaldı ve kötü bir yönetim sergiledi” sözlerini sarf etti.

“Kupayı kazanma ihtimalimiz çok yüksekti”

Türkiye Kupası’nı kaybetmeleriyle ilgili de konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü, şunları söyledi:‘‘Türkiye Kupası’nı yitirdik. Kupayı alabilsek ve ligin bu şekilde bittiğini varsayarsak bir şeyler anlatabilirdik. Kupayı kazanma ihtimalimiz çok yüksekti. Çeşitli darbeler yediğimiz bir sezonda kupayı kazanamamak kötü oldu.”

Olaylı derbi sonrası Beşiktaş’ın sahaya çıkacağını düşündüğünü de söyleyen Kocaman, aynı durumda kendilerinin olması halinde çekilmeyeceklerini sözlerine ekledi.