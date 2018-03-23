Ayrılık sonrası Ibrahimovic’ten olay paylaşım !

İngiltere Premier League ekiplerinden Manchester United, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Zlatan Ibrahimovic’in sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu. İngiliz kulübü İsveçli oyuncuya şimdiye kadar yaptığı hizmetlerden dolayı da teşekkür etti.

36 yaşındaki oyuncu ise sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Güzel şeylerin de bir sonu var ve harika iki sezon sonrasında United’dan ayrılma zamanı geldi. Kariyerimin bu kısmını benimle paylaşan kulübe, taraftarlara, hocama, takıma ve kulüp çalışanlarına teşekkürler” dedi. Dünya yıldızının futbol hayatını ABD’de sürdüreceği belirtildi.

Ibrahimovic Manchester'dan resmen ayrıldı !