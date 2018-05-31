Aziz Yıldırım: Fenerbahçe'nin kapısından geçmem !

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, CNN Türk’te katıldığı bir programda 3 Haziran’daki seçim öncesinde soruları yanıtladı. Heyecanla beklenen tarihi seçim öncesi Yıldırım projelerinden bahsederken hedeflerini de aktardı. Başkan son kez aday olduğunun altını çizdi ve “Yargıtay kararı çıkar ve bütün mahkemeleri açarız. Benim tek isteğim bu. Son kez aday oluyorum. Ondan sonra bir daha Fenerbahçe’nin kapısının önünden geçip aday olmayacağım” dedi.

“Delegeler pazar günü neden size oy versin” şeklinde sorulan soruya ise Yıldırım, “Bir kere tecrübe var. Fenerbahçe Kulübü’nde vefa var. Ayrıca Kuvayı Milliye ruhunu 3 Temmuz sürecinde yaratmış bir Aziz Yıldırım var” ifadelerini kullandı. Başkan planları ile ilgili olarak da “Biz hem hesap soracağız, hem de içerde ve dışarda sportif başarı için her türlü çalışmayı yapacağız. Futbolda taraftarımızı heyecanlandıracak hamleleri yapacağız” diye konuştu.

İşte Yıldırım’ın konuşmasından satır başları:

“Türk futbolunu yeniden organize etmezsek, bizim için her şey tesadüf. 2000 yılında söylediğim söz geçerli olacaktır. Bütçeyi 200-250 milyonlara çıkarırsak, Avrupa’da başarılı olabilecek seviyeye geliriz. 2011’de gelmiştik ama 3 Temmuz’u yaptılar.”

“Galatasaray maçında hakem hatası olmasaydı, bugün şampiyon bir takımın başkanı olarak sizinle konuşacaktım ama müsaade etmediler, engellediler.”

“Emre’yi aradım, telefonu çaldı ve açılmadı. Sonra duydum ki, sözleşmesini 1 yıl uzatmış. Uzatmasaydı, yönetime alacaktım.”

“Ozan Tufan ile ben konuştum, Ali Yıldırım konuştu, başkaları konuştu. Yükselmesi ve büyümesi için yapması gerekenleri anlatmamıza rağmen yapmıyor. Biz 1 defa anlatıyoruz, antrenör 10 kere anlatıyor ama maalesef öyle bir yapısı var, olmuyor.”

“İtalyanı (Giuliano Terraneo) aldık, sportif direktör yaptık ve biz karışmayalım dedim. Capello’yu getirecektik, Çin’den teklif aldı, oraya gideceğini söyledi. Liverpool’da çalışan Klopp ile de görüştü ama o gün Türkiye’ye gelmek istemediler. Bir gün Vitor Pereira’yı aldı ve geldi.”

“Tribünde eroin, kokain, esrar içenlerle mücadele ettim. Bu tribünlerde Fenerbahçe oyuncusuna hakaret edenlerle mücadele ettim. Son dönemde ne yaparlarsa yapsınlar dedim. Önümüzdeki yıllarda tribünlerle tamamen ben ilgileneceğim. Tribüne gelen hakaret etmeyecek.”

“Onursal başkan olmam, bilmem ne başkan olmam. Sakın ha! Kim bu teklifle gelirse kalbini kırarım. Ben başkanım. Başkanlığım bitmişse, başka beklentim yok. Her taraf başkan zaten.”