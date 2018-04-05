Aziz Yıldırım için olağanüstü hal

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, dernekleri tarafından yaklaşık 25 bin lira harcanarak tadilatının yapıldığı okulun açılışında yaptığı konuşmada, 9 Mayıs'ta Diyarbakır'da oynanacak kupa finalinde şampiyon olmak istediklerini söyledi.

Yıldırım için şehirde geniş güvenlik önlemleri alındı. Askerler yol güzergahı üzeri ve kırsalda nöbet bekledi.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, beraberinde kulüp yöneticilerinden Mahmut Uslu ile birlikte Diyarbakır'a geldi. Havalimanında davul ve zurna çalınarak karşılanan Yıldırım'a Diyarbakirspor taraftarları tarafından kulüplerinin atkısı takıldı. Fenerbahçeli taraftarların da sevgi gösterisi ile karşılanan Yıldırım, Diyarbekirspor kulübünün otobüsüne binerek Sur ilçesine bağlı Soğanlı mahallesine hareket etti. Burada Fenerbahçe Derneği tarafından sarı lacivert renklere boyanıp tadilatı yapılan ve bahçesine basketbol potası yerleştirilen Soğanlı İlk ve Ortaokulunu ziyaret eden Yıldırım, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından bir konuşma yaptı.